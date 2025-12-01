Bakan Bayraktar: "Karadeniz'de Görev Yapacak 6. Sondaj Gemimiz Çarşamba Günü Mersin'de Olacak"

Bakan Bayraktar incelemesinin ardından, "Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. 2028'de bunu 4 katına çıkaracak faz üçü tamamlayacağız. Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemimiz de çarşamba günü Mersin'de olacak" dedi.

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega isimli gemi Fatih Sarayburnu'na geldi. 143 metre uzunluğunda, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilen Seven Vega isimli gemi Sakarya gaz sahası Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirilecek.

Kurulacak boru hattının Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracağı ifade edildi. Ayrıştırılan doğal gazın ise karaya taşınacak hatta iletileceği ifade edildi. Yılın başında tamamlanacak boru hattının 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacağı kaydedildi. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirileceği, böylece sahadaki toplam üretim kapasitesinin günlük 20 milyon metreküpü bulacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemiyi ziyaret ederek mürettebattan bilgi aldı.

"Seven Vega gemisi ile beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız"

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz birinci fazı tamamladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 9 buçuk milyon metreküplük üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını, kendi gazımıza karşılayabilir hale geldik. Yine kısa bir zaman önce birkaç ay önce 29 Mayıs'ta Osmangazi Platformumuzu deniz yüzeyinde üretim yapacak olan tesisimizi Karadeniz'e uğurladık. O şimdi Filyos‘ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osmangazi Gemisine oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osmangazi Gemimiz, 2026 yılının haziran temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız" dedi.

Hedeflerinin 8 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabilir hale gelmek olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. 2028'de bunu 4 katına çıkaracak faz üçü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda 'ne aşamadayız' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü çok önemli orada aslında denizde, deniz tabanında, deniz yüzeyinde işlemler yapılıyor. Bunların bir örneğidir. Bu gemi dünya ölçeğinde çok önemli kabiliyetlere sahip olan, teknik kabiliyete, teknolojiye sahip olan bir gemi. Bizim ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi, hem kuyuların birbiriyle bağlantısı ve Osman Gazi deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak" şeklinde konuştu.

"Burada denizin tabanında dört tane işlem yapacağız"

Çalışmaların detaylarını anlatan Bakan Bayraktar, "Burada denizin tabanında 4 tane işlem yapacağız. Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantısı, bu yaklaşık 4 kilometrelik bir bağlantı olacak. Bu boruların yüzeye çıkarılması da dahil. Malumunuz bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2 bin 100 metre yani deniz derinliği o kadar. Borulama işlemi yapılacak. Keza yaklaşık 19 kilometrelik bizim umbilicallar dediğimiz bağlantılar, ana manifotla bağlantılar olmak üzere 20 inçten MEG ünitesinin bağlantısı dediğimiz ünitelerle oldukça önemli bir çalışmayı burası yapmış olacak. Bütün borular şu anda geminin üzerinde. Onlar sarılmış vaziyette ve deniz tabanına bu boru döşeme işini gerçekleştirmiş olacağız. İkinci gemiden bahsettiğiniz aslında 6. gemiden bahsediyorsunuz. Sondaj gemilerimiz 4 tane; Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemimiz de yedinci nesil gemimiz çarşamba günü Mersin'de olacak" ifadelerini kullandı.

"128 kişi şu anda aktif olarak çalışıyor"

Gemide çalışan mürettebat sayısı hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, konuşmasına "Yaklaşık 1 - 2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz‘de, Ortak Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de prospect olarak, yani ümitvar olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajları yapacak yeni gemimizle beraber. Burada arkadaşlardan aldığım bilgilere göre de 128 kişi şu anda aktif olarak çalışıyor. Ve ocak ayının sonuna kalmadan Karadeniz'de ikinci fazla ilgili yapması gereken çalışmaları tamamlamış olacak" şeklinde konuştu. Öte yandan, Seven Vega gemisinin yarın Karadeniz'e yola çıkacağı kaydedildi.

Vira Haber