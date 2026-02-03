Sarıyer Baltalimanı Sahilindeki Kirlilik Havadan Görüntülendi
İstanbul Sarıyer'de Baltalimanı sahilinde denizin renginin değişmesi dikkat çekti.
Sahil şeridi boyunca görülen renk değişiminin Boğaz yönüne doğru yayıldığı görülürken, denizdeki renk değişimi havadan görüntülendi.
Sarıyer Baltalimanı sahilinde denizin renginin değişmesi dikkat çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Atıksu Arıtma Tesisi’nin önünden geçen Kanlıkavak Deresi’nin Baltalimanı sahilinde denizle birleştiği noktada deniz suyunun normal renginden farklı olduğu görüldü. Suyun koyu ve bulanık bir görünüme büründüğü görüldü.
Havadan çekilen görüntülerde koyu renkli suyun kıyı hattı boyunca ilerleyerek Boğaz açıklarına doğru dağıldığı görülürken, bölgedeki renk değişimi çevrede bulunan vatandaşlarda endişeye neden oldu.
