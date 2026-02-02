Kastamonu Açıklarında Vurulan ve Sarıyer'de Karaya Oturan Gemi Havadan Görüntülendi

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Bölgede yağış ve fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştuğu görülürken, karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Vira Haber