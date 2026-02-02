Marmaris'te 2 Caretta Caretta Kıyıya Vurdu

Olay, Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi sınırlarında bulunan Çiftlik Koyu’nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumluk alanda biri yetişkin diğeri yavru iki caretta caretta deniz kaplumbağasının hareketsiz halde kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde her iki kaplumbağanın da cansız olduğu görülürken, mahalle sakinleri yaptıkları ilk incelemede kaplumbağaların görünen bölgelerinde herhangi bir yara ya da darp izine rastlamadıklarını ifade etti. Durumun ardından vatandaşların, deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavisi konusunda faaliyet gösteren DEKAMER ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak kendilerine ulaşamadıkları öğrenildi. Mahalle sakinleri, bölgeyi koruma altına alarak sabah saatlerinde yeniden yetkililere bilgi vereceklerini belirtti.

Vira Haber