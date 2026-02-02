Türkiye–Bulgaristan Ticaretinde Yeni Eşik: 10 Milyar Euro

Forumun açılışında konuşan T.C. Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılının ilk 11 ayında yüzde 17,4 artarak 8,2 milyar Euro’ya ulaştığını açıkladı. İki ülke arasındaki yeni ticaret hedefi ise 10 milyar euro.

VARNA – Bölgesel ticaretin nabzını tutan Varna Ticaret Forumu, Event Center LOTUS’ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu organizasyonunda ve Uyumsoft’un katkılarıyla düzenlenen forumda; Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen iş dünyası temsilcileri yeni iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Başkonsolos Orkun: "Hedef 10 Milyar Euro"

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Burgaz Başkonsolosu Sayın Tolga Orkun, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik köprülerin her geçen gün güçlendiğine dikkat çekti. Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerini paylaşan Orkun, 2025 yılının ilk 11 ayında ticaret hacminin %17.4 artarak 8.2 milyar Euro seviyesine ulaştığını belirtti. Orkun, "Mevcut rakamı kısa sürede 10 milyar Euro’ya yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bulgaristan, Türkiye’nin en önemli 21. ticari ortağı konumunda," dedi.

15 Bin Kişiye İstihdam, 2.7 Milyar Avro Yatırım

Türkiye’nin Bulgaristan’ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Orkun, Türk yatırımcıların bölgedeki gücünü şu rakamlarla özetledi:

Bulgaristan’da aktif 3600’den fazla Türk sermayeli firma bulunuyor.

Türk yatırımlarının toplam tutarı 2.7 milyar Avro civarında.

Türk girişimciler Bulgaristan’da yaklaşık 15.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Yıllık yaklaşık 1,5 milyon TIR, lojistik ağın ana damarı olarak Bulgaristan üzerinden geçiş yapıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Arasında "Teknoloji" Köprüsü

Konuşmasında tarım ve sanayi iş birliklerine de değinen Başkonsolos Orkun, Bulgaristan’ın verimli topraklarının (%50’si tarıma uygun) büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile Bulgaristan’daki Teknoloji Parkları arasındaki iş birliğinin artırılacağını müjdeledi.

Şirketler Varna’da Buluştu

Forum, Bulgaristan’ın Varna ve Shumen bölgelerinin yanı sıra Türkiye’nin alanında önde gelen şirketlerini de bir araya getirdi. Toplantıya Aram Grup YK Başkanı Şerif Kırık, Pirim Gıda YK Başkanı Ali Büyükdağ, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Çağrı Elektrik YK Üyesi Ali İhsan Akbıyık, Uyumsoft Bilgi Teknolojileri Yöneticileri Sevtap Turancı ve Nazmiye Güneş Bahar , Ser Rezistans YK Başkanı Erkan Evrenkaya, Assos Yapı YK Başkanı Fikret Gözcü’nün yansıra çok sayıda firma sahibi ve üst düzey yönetici katıldı.

Yeni Organizasyonlar Yolda

Toplantının kapanışında söz alan Prestige Başkan Vekili Yılmaz Gözcü, Bulgaristan’daki yatırım fırsatlarını detaylandıran bir sunum yaptı. Gözcü, forumun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni iş birliklerini teşvik etmek amacıyla önümüzdeki haftalarda farklı konseptlerde organizasyonlarımıza devam edeceğiz," diyerek katılımcılara teşekkür etti.