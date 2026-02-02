TÜRKLİM Genel Kurulu’nda 2026 Vizyonu: Lojistik Bağlantısallık ve Yeşil Dönüşüm Ön Planda

Toplantıda sektörün 2025 performansı değerlendirilirken, 2026 yılına ilişkin yatırım, sürdürülebilirlik ve lojistik entegrasyon başlıkları öne çıktı.

Genel Kurul’a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, TÜRMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ve Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu katıldı.

Türkiye Limanlarında 553 Milyon Ton Yük Elleçlendi

Toplantıda paylaşılan verilere göre Türkiye limanlarında 2025 yılında 553 milyon ton yük elleçlendi. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %4 artış anlamına geliyor. Konteyner hacmi 14 milyon TEU seviyesine ulaşırken, yolcu taşımacılığı 2,1 milyonun üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birini gördü.

Elleçlemenin bölgesel dağılımında Marmara Bölgesi %41’in üzerinde pay alırken, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgeleri onu izledi. Türkiye’nin konteyner trafiğinin büyük bölümü ise Ambarlı, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Aliağa limanlarında yoğunlaştı.

“Limanlar Küresel Koridorların Kilit Noktası”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, konuşmasında Türkiye’nin son 20 yılda ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımların küresel tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirdiğini belirtti. Ünüvar, limanların yalnızca ticaret noktaları değil, aynı zamanda stratejik lojistik merkezler olduğuna dikkat çekerek, demiryolu–liman entegrasyonunun öncelikli politika alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi uluslararası taşımacılık hatlarında Türkiye’nin rolünün giderek arttığını ifade eden Ünüvar, limanların bu koridorların deniz ayağını oluşturduğunu söyledi.

Demiryolu Bağlantıları ve Çok Modlu Taşımacılık Vurgusu

TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik, limanların rekabet gücünün yalnızca rıhtım kapasitesiyle değil, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla ölçüldüğünü ifade etti. Lojistik zincirin kesintisiz işlemesi için çok modlu taşımacılığın geliştirilmesinin şart olduğunu belirten Erçelik, yatırım ortamının öngörülebilirliğinin sektör için kritik önemde olduğunu söyledi.

Yeşil Liman ve Karbonsuzlaşma Gündemi

Genel Kurul’da sürdürülebilirlik başlığı da geniş yer buldu. Bakan Yardımcısı Ünüvar, Yeşil Liman uygulamalarının güncellendiğini ve yeni kıyı tesislerinin çevre kriterlerine uygun inşa edileceğini açıkladı. Limanlarda yenilenebilir enerji kullanımı, kıyı elektrifikasyonu ve çevreci ekipman yatırımlarının teşvik edileceği belirtildi.

Ayrıca denizcilikte karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik uluslararası finansman kaynaklarının devreye alınması ve Avrupa Birliği destekli projelerle sektörün yeşil dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Ekonomik Dayanıklılık ve Rekabet Gücü Mesajı

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise küresel ekonomide artan jeopolitik riskler ve ticaret belirsizliklerine dikkat çekerek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmasının önemine değindi. Lojistik ve liman altyapısının güçlendirilmesinin, ihracat kapasitesi ve büyüme hedefleri açısından stratejik rol oynadığını ifade etti.

Genel Kurul, sektörün ortak akılla hareket etmesi ve kamu–özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.

Vira Haber