DEHUKAM 10. Yılını Büyük Bir Coşkuyla Kutladı

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nin (DEHUKAM) 10. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlediği “Deniz Hukukunda Güncel Gelişmeler” Ulusal Sempozyumu, 26–27 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumda, Türkiye’nin deniz hukuku politikaları, deniz ticaret hukuku, deniz güvenliği, iklim değişikliği, deniz yetki alanları ve deniz çevresinin korunması gibi birçok kritik başlık akademi, kamu ve sektör temsilcileri tarafından kapsamlı biçimde ele alındı.

Sempozyumun açılışına; 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, yabancı misyon temsilcileri, bürokratlar, akademisyenler, avukatlar, araştırmacılar ve sektör temsilcileri katıldı.

“DEHUKAM Türkiye’nin bilimsel deniz vizyonunun kurumsal hafızasıdır”

Açılış programında, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, merkezin kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği akademik çalışmalar, Mavi Vatan vizyonuna katkıları ve uluslararası deniz hukuku alanındaki temsil gücü üzerinde durdu. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, DEHUKAM’ın Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olarak Ankara Üniversitesi’nin misyonuna katkılarını ve bilimsel çalışmalarının önemini vurguladı. T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, DEHUKAM’ın ulusal çıkarların korunmasına yönelik hukuki altyapıyı güçlendirdiğini, üretilen bilimsel bilginin politika yapıcılarla etkin bir şekilde paylaşıldığını belirtti. 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, denizlerde devletin hak ve menfaatlerinin korunmasında DEHUKAM’ın katkılarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tebrik Telgrafı

Programda ayrıca T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın DEHUKAM’ın 10. yılına ilişkin tebrik mesajı okundu. T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, DEHUKAM’ın 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek , DEHUKAM’ın Türkiye’nin ulusal ve uluslararası deniz politikalarına bilimsel destek sağlayarak, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini savunmada kritik rol oynadığını vurguladı. Mesajında ayrıca katılımcılara selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin önümüzdeki dönemde de çalışmalarını artırarak Türkiye’nin deniz hukuku alanındaki etkinliğini güçlendirmesini temenni etti.

Sempozyum, T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başladı. Oturumda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Türkiye’nin deniz işgücü politikaları ve denizcilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel gelişmeleri aktardı. T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’nin uluslararası deniz hukuku alanındaki pozisyonunu ve deniz yetki alanlarının korunmasına ilişkin diplomatik çalışmalarını paylaştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, denizcilik sektörü ile sanayi ve teknolojik yatırımlar arasındaki ilişkiyi ve yerli teknolojilerin deniz hukuku projelerindeki önemini vurguladı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise deniz çevresinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına dair güncel düzenlemeler ile Türkiye’nin ulusal çıkarlarını korumadaki stratejik adımları anlattı.

Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen DEHUKAM oturumu, T.C. Adalet Bakanlığı E. Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Danışma Kurulu Üyesi Zekeriya Birkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükelçi Kaan Esener, Tüma. İsmail Güldoğan, Onur Alkın Kalkavan, Prof. Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. Nil Kula, merkezin deniz hukuku alanındaki akademik ve uygulamalı çalışmalarını, Türkiye’nin denizlerdeki stratejik konumunu ve uluslararası projelerdeki katkılarını katılımcılara aktardı. Özellikle Deniz Mekânsal Planlama Haritası, deniz ticareti hukuku ve uluslararası iş birlikleri alanındaki projeler detaylı şekilde ele alındı.

Sempozyumda ayrıca, “Deniz Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler”, “Deniz Güvenliği”, “İklim Değişikliği ve Deniz Çevresi” ile “Deniz Yetki Alanları ve Sınırlandırılması” başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler, avukatlar ve araştırmacılar sunumlarını gerçekleştirdi. Katılımcılar soru-cevap bölümleriyle görüşlerini paylaştı.

Sempozyumun ilk günü öğleden sonra üç paralel oturum ile devam etti.

Bu oturumlarda; Deniz Ticaret Hukukundaki gelişmeler, Ulusal yetki ötesindeki deniz alanlarının hukuki statüsü, İklim değişikliği, kutuplar ve deniz çevresi

başlıklarında akademisyen ve uygulamacılar tarafından on sekiz bildiri sunuldu. Günün ikinci panel bloğunda ise Deniz Ticaret Hukuku II ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması oturumları aynı anda düzenlendi. Katılımcılar; deniz kadastrosu, kıta sahanlığı tartışmaları, Doğu Akdeniz’deki güncel hukuki yaklaşımlar, suni adalar ve teknolojiyle değişen denizcilik uygulamaları üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

DEHUUKAM 10. Yılı Görkemli Bir Resepsiyon ile Kutladı

DEHUKAM 10. Yıl Resepsiyonu görkemli bir açılışla ve yoğun bir katılımla gerçekleşti. Resepsiyona, Bakan yardımcılarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahattin Menteş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Vedat Ali Tektaş, üniversite rektörleri, yargı mensupları, diplomatik misyon temsilcileri, bürokratlar, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ile iş ve hukuk camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ÖNEL, T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi ACAR ile 64, 65 ve 66. Hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başladı. Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında; bakanlığı döneminde DEHUKAM’ın kuruluşuna destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, merkezin bugün devletin uluslararası arenadaki hukuki duruşuna temel oluşturan önemli kurumlardan biri hâline geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, DEHUKAM’ın gelecek 10 yılda çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına dair temennilerini dile getirdi.

DEHUKAM’ın 10. yılına özel hazırlanan 10. Yıl pastası, protokol üyeleri ile birlikte tüm katılımcılar eşliğinde coşkuyla kesildi. Katılımcılar müzik dinletisi eşliğinde hoşça vakit geçirdi ve yeni iş birlikleri için temeller atıldı.

İkinci Gün: Güvenlik, Enerji, Tahkim ve İnsan Hakları Öne Çıktı

Sempozyumun ikinci günü, sabah saatlerinde Deniz Ticaret Hukuku III ve Deniz Güvenliğinde Güncel Gelişmeler oturumlarıyla başladı. Otonom deniz araçlarının hukuki sorumluluğu, artan bölgesel çatışmalar, deniz haydutluğu, yaptırımların seyir güvenliğine etkisi ve hibrit tehditler bu oturumların öne çıkan temaları oldu.

Günün devamında gerçekleştirilen paralel oturumlarda ise:

· Sera gazı düzenlemeleri ve gemi satış sözleşmeleri,

· Enerji yatırımları ve iklim değişikliği bağlamında deniz hukuku,

· Uluslararası tahkim uygulamaları ve bilirkişi raporlarının rolü,

· Deniz mekânsal planlama, mavi ekonomi ve kıyı yönetimi,

Ekokırım, çevresel suçlar ve insan hakları

gibi geniş bir yelpazede bilimsel sunumlar yapıldı.

Program, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Denizde İnsan Hakları” başlıklı kapanış oturumu ile sona erdi. Bu oturumda; insani yardım gemilerine yönelik müdahaleler, düzensiz göçün deniz boyutu, uluslararası koruma mekanizmaları ve denizcilerin sosyal hakları ele alındı.

Türkiye’nin Deniz Hukukunda Stratejik Birikimi Güçlendi

DEHUKAM 10. Yıl Sempozyumu, iki gün boyunca onlarca akademisyen, uzman, kamu temsilcisi ve sektör profesyonelini bir araya getirerek Türkiye’nin deniz hukuku alanındaki bilgi birikimine önemli katkı sundu.

Sempozyum; ulusal mevzuatın gelişimi, uluslararası sözleşmelere uyum, deniz yetki alanları, deniz güvenliği, çevre ve enerji politikaları ile insan hakları perspektiflerinden deniz hukukunun güncel sorunlarının bütüncül bir yaklaşımla tartışılmasını sağladı, DEHUKAM’ın önümüzdeki dönemde deniz hukuku alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkisini artırma hedefini pekiştirdi.