İMEAK DTO’dan KTÜ’ye Denizcilik Eğitimine Simülatör Desteği

Sürmene Deniz Bilimleri Muammer Dereli Yerleşkesi’nde düzenlenen tören, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile Fakülte Dekanı Ali Muzaffer Feyzioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışa; Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası yöneticileri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, denizcilik eğitimine sağladığı katkılardan dolayı Tamer Kıran’a teşekkür ederek plaket takdim etti. Açılışın ardından protokol üyeleri, fakülte bünyesinde hizmete alınan simülatörleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Denizcilik eğitiminde uygulamalı öğrenmenin önemine dikkat çekilen törende, yeni simülatörlerin öğrencilere mesleki yetkinlik kazandırılması açısından önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Vira Haber