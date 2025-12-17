Setur Marinaları, 2025 Boyunca Sanat, Spor ve Festival Rüzgârı Estirdi

Kültür sanat, gastronomi ve sporun denizle buluştuğu özel organizasyonlarla, katılımcılara marinaların eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı sundu.

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, misafirlerine ve deniz tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatan zengin bir etkinlik takvimiyle 2025 yılını tamamladı. Yıl boyunca gerçekleştirilen kültür sanat buluşmaları, gastronomi etkinlikleri, spor organizasyonları ve festivallerle marinalar, canlı birer yaşam ve cazibe merkezleri oldu.

Kültür sanat buluşmalarının merkezi

2025 boyunca kültür-sanat etkinliklerinin kalbi Setur Marinaları'nda attı. Kaş Caz Festivali gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz ile enerjiyi doruklara çıkardı. "Art on the Boat" gibi özgün projelerle de sanat, müzik, yaratıcılık ve dansı harmanlayarak katılımcılara ilham dolu anlar yaşattı. Bu buluşmalar, marinaların aynı zamanda canlı birer kültür merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sporun adresi Setur Marinaları oldu

Spora ve sporcuya verdiği destekle her zaman öne çıkan Setur Marinaları, yıl boyunca ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası yarışlarla önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Ana destekçisi olduğu 24. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları'nın Kaş etabında yüzlerce sporcuyu ağırlarken, Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu’na ana sponsor olarak destek verdi. TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası, 13. TAYK–Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ve TAYK J70 Yarışları gibi prestijli organizasyonlarda yelken tutkunlarını bir araya getirdi. Setur Marinaları’nın en yeni halkası Demre Marina ise TAYK Setur Marinas St. Nicholas Demre Kupası Yat Yarışı’nda başroldeydi. Setur Marinaları ayrıca Ayvalık’ta Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği 27. Batı Anadolu Rallisi’nin de start noktası oldu.

Farkındalık yaratan projeler

Setur Marinaları, 2025’te toplumsal fayda ve farkındalık yaratma misyonunu da sürdürdü. 8. Klasik Tekneler Buluşması ile kültürel ve tarihsel değeri yüksek, klasik tekneleri deniz kültürüne yeniden kazandırdı. Kadıköy Ahenk Lions Kulübü ile ‘Engellere Yelken Aç’ etkinliğinde özel katılımcıları yelkenle buluşturdu. Çevre Haftası kapsamında da Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile öğrencileri ağırlayarak çevre bilincini artırdı; Antalya, Ayvalık ve Yalova'daki çevre temizliği etkinliklerine destek verdi.

Sektörel iş birlikleri ve deniz tutkunlarıyla buluşmalar

Setur Marinaları, yıl boyunca gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında katıldığı pek çok prestijli fuarda dijital ve çevre dostu marina çözümleriyle denizcilik sektörünün odağındaydı. Boot Düsseldorf, Bosphorus Boat Show, MAST İzmir Boat Show, Artı Boat Show Ankara ve ilk kez gerçekleştirilen Bodrum Boat Show bunlar arasındaydı. Setur Marinaları bu platformlarda sektörel iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Aralık ayı boyunca tüm marinaları ve ticaret merkezlerinde yıl sonu etkinliklerine imza atan Setur Marinaları 2025’i coşkuyla kutluyor. Setur Marinaları, başarılı ve dolu dolu geçen bu yılın ardından, önümüzdeki dönemde de denizle buluşan kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, farklı deneyimleri misafirleriyle buluşturmaya ve sporu destekleyen organizasyonlara katkı sunmayı sürdürecek.