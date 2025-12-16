MIDVOLGA-2 Hava Muhalefetinden Dolayı Teknik Kontrol Sürecini Bekliyor

Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşırken uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 adlı tanker, hasarının ardından kendi makine gücüyle ulaştığı Sinop açıklarında hava muhalefetinden dolayı tamir ve teknik kontrol sürecini beklemeye devam ediyor.

2 Aralık'ta yaklaşık 80 deniz mili mesafede gerçekleşen saldırının ardından Türk kara sularına giriş yapan gemi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortuyla Sinop'a yönlendirildi. Sinop Demirci Köyü Limanı açıklarından bekleyen tanker burada demirleyerek uzman ekipler tarafından ayrıntılı incelemeyi bekliyor.

Teknik ekipler, MIDVOLGA-2'nin seyrine devam edebilmesi için gerekli tamir işlemlerini ve güvenlik kontrollerini bölgede sürdürecek.

Vira Haber