KOSDER Yönetim Kurulu ve Eski Dönem Başkanları Nezaket Ziyaretinde Bir Araya Geldi

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer ve Yönetim Kurulu üyeleri, derneğin gelişimine uzun yıllar boyunca katkı sunmuş olan Onursal Başkan Salih Zeki Çakır’a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, KOSDER’in eski dönem başkanları da katılım sağladı.

Salih Zeki Çakır’ın ev sahipliğinde, 11 Aralık 2025 Perşembe günü kahvaltılı bir düzenle gerçekleştirilen buluşmada; derneğin bugüne kadar kat ettiği yol, sektördeki mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler istişare edildi. Samimi ve sohbet havasında geçen toplantı, karşılıklı görüş alışverişine imkân tanıyan verimli bir ortamda gerçekleşti.

Buluşmada sırasıyla söz alan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, eski dönem başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, derneğin çalışmaları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde aşağıdaki başlıklarda ortak görüş oluştu:

Derneğin kuruluşundan bu yana yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve sektördeki konumunun daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması

Üyelere yönelik, belirli temalar çerçevesinde istişare toplantılarının düzenlenmesi

Derneğin temsiliyeti açısından önem taşıyan Dernek Merkezi Satın Alınması kampanyasına güçlü katkı sağlanarak desteklenmesi

Derneğe sürdürülebilir kaynaklar yaratılması ve gelir yapısının güçlendirilmesi

Koster armatörlerinin güncel meselelerinin ele alınması (personel konuları, koster yenileme projeleri vb.)

Dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturularak, üyelerin güncel filo bilgilerinin Üye Gemi Bilgi Formları aracılığıyla toplanması

KOSDER’in, koster tonajı ve filo yapısına ilişkin istatistiki veriler konusunda sektörde başvurulan bir referans noktası haline getirilmesi

Yönetim Kurulu ve eski dönem başkanlarının belirli aralıklarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunulmasının faydalı olacağı

Kahvaltılı buluşma, KOSDER Yönetim Kurulu adına Neslihan Torlak Gönençer tarafından Salih Zeki Çakır’a günün anısına takdim edilen sembolik hediye ile sona erdi.