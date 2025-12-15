Yenikapı Boat Show 2025 Kapılarını Açtı: 600 Milyon Dolarlık Ticaret Hedefi

Artı Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuarda, fiyatları 120 bin TL’den başlayıp 45 milyon TL’ye kadar uzanan 350’nin üzerinde tekne ve motoryat sergileniyor.

Türkiye’de karada düzenlenen en prestijli denizcilik organizasyonları arasında gösterilen Yenikapı Boat Show 2025, 30’dan fazla ülkeden satın almacı, distribütör ve sektör temsilcisini İstanbul’da bir araya getirdi. Fuara 700’ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin ziyaretçi kayıt yaptırırken, organizasyon kapsamında yaklaşık 600 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturulması hedefleniyor. Fuar, 21 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Türk tekne ve motoryat sektörünün ihracat potansiyeline önemli katkı sağlaması beklenen fuar, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin (TYKÇD) desteğiyle, Damat-Tween’in ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda fuara 700’ün üzerinde yabancı satın almacı ve sektör profesyoneli katılım sağladı.

Son yıllarda gemi ve yat ihracatında dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakalayan Türkiye, yüksek mühendislik kabiliyeti, yenilikçi tasarım anlayışı ve uluslararası standartlarla uyumlu üretim kalitesi sayesinde Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik pazarlarında güçlü bir konum elde etti. 2025 yılı itibarıyla gemi ve yat ihracatı sektörün lokomotif alanlarından biri haline geldi.

Fuarın açılışında konuşan Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, “Yaklaşık 90 katılımcımızın 350’ye yakın teknesi deniz tutkunlarıyla buluşuyor. 2025’in ilk 10 ayında sektör ihracatımız 1,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yenikapı Boat Show 2025’in, dokuz gün boyunca sektör ihracatına en az 600 milyon dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Açılış töreninde söz alan Burla Makine Yamaha & Marine Araçları Departman Müdürü Yavuz Sipahi ise Türkiye’de denizciliğin gelişimi önündeki yapısal sorunlara dikkat çekerek, denizciliğin her gelir grubundan insanın benimsediği bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, denizcilik kültürünün yaygınlaşmasında fuarların önemli rol üstlendiğini ifade ederken, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da Yenikapı Boat Show’a sponsor olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.