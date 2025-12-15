Karadeniz’de Türk Gemisine İHA Saldırısı

Edinilen bilgilere göre saldırı, Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesinde, hava savunma sistemlerinin etkin olmadığı bir noktada gerçekleşti. Tahıl koridoru güzergâhında ilerleyen geminin saldırı sonrası herhangi bir ciddi hasar almadığı ve seyrine devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, gemi kaptanı ile sürekli temas halinde olunduğunu, ihtiyaç duyulması halinde deniz arama-kurtarma unsurlarının müdahaleye hazır bekletildiğini ifade etti. VIVA adlı geminin, planlanan varış limanı olan Mısır’a doğru yolculuğunu sürdürdüğü kaydedildi.

Olay, Karadeniz’de devam eden savaş ortamının sivil deniz taşımacılığı üzerindeki güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.