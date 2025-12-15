Gece Yarısı Teknelere Baskın

Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bursa İl Tarım - Orman Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Tarım - Orman Müdürlüğüne bağlı görevlilerin de katılımı ile ticari balıkçılık denetimleri gerçekleştirildi. 2 deniz aracı ve 8 personelimizin katıldığı kontrollerde 4 tekne ve bu teknelerde bulunan toplam 57 şahsın GBT kontrolü yapıldı, koordinasyonda bulunan görevlilerce gerekli numune örnekler alındı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Vira Haber