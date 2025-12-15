Gemi Mühendisleri Odası’nın 71. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Titanic Business Kartal Otel’de düzenlenen geceye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven başta olmak üzere GMO üyeleri, sektör temsilcileri katıldı.





Hüseyinoğlu: “Denizcilik Bakanlığı’na ihtiyaç var”

Törende açılış konuşmasını GMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu yaptı. Hüseyinoğlu, TMMOB’un ilk odası olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, odaların temel görevinin ülke kaynaklarını ve insan gücünü verimli kullanarak toplumun gelişimine ve doğayla uyumlu bir geleceğe katkı sağlamak olduğunu söyledi. GMO’nun mesleki denetim ve tescil faaliyetlerini genişlettiğini vurgulayan Hüseyinoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmesiyle klassız teknelerin plan onay süreçlerini yürütmeye başladıklarını ve sörvey hizmeti vermeye geçtiklerini ifade etti. Bu süreci GMO açısından “bir devrim” olarak nitelendiren Hüseyinoğlu, 2026 yılında GMO bünyesinde 5–6 gemi mühendisini istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Türkiye’nin bir Denizcilik Bakanlığı’na ihtiyaç duyduğunu dile getiren Hüseyinoğlu, 11 milyon nüfuslu Yunanistan’da Denizcilik Bakanlığı bulunduğunu, Türkiye’de ise bu alanda ayrı bir bakanlık olmadığını söyledi. Bülent Hüseyinoğlu gemi inşa sanayinin stratejik bir sektör olduğunu belirtti ve kilogram başına ihracat gelirinin 11 Doların üzerinde olduğunu vurgulayarak, bu oranın Türkiye genel ihracat ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Kıran: “GMO ülkemizin ilk mühendislik meslek odası oldu”

Türkiye’nin ilk mühendislik meslek odası olan Gemi Mühendisleri Odası’nın 71. Kuruluş Yıldönümünde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tamer Kıran; “Değerli misafirler, denizlerin insanlık tarihi için çok önemli bir yeri var. Tarihe baktığımızda keşiflerin denizlerden geldiğini, bugün hayatı koruyabilen pek çok teknolojinin önce denizlerin ihtiyacıyla ortaya çıktığını ya da ilk olarak gemilerin kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde de dünyadaki en ekonomik ve büyük ölçekli taşımalar gemilerle yapılmaktadır” dedi.

Kıran şöyle devam etti: GMO ülkemizin ilk mühendislik meslek odası oldu. Oluşumundan beri geçen 71 yılda ülkemizde denizciliğin, gemi inşaat sektörüne gelişmesi ve kalkınması için nice önemli hizmetler yaptı. Bugün gemi inşaat sanayimizin ülkemizin parlayan yıldızı olmasında gemi mühendislerimizin başarılarının büyük payı var. Bugün tersanelerimiz önemli işlere imza atıyorlar. Gemilerde enerji tasarrufunu artırmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Katma değeri yüksek deniz araçları üretiyoruz. Mühendislerimizden işçisine kadar çok önemli yerli üretimler yapıyor ve bunları yurt dışına ihraç ediyoruz”.

Tamer Kıran; “dünyadaki hızlı dönüşüm sürecinde de geleceğin yeni gemilerini tasarlayıp üretecek, yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu duygu ve düşüncelerle Gemi Mühendisleri Odamızın ve hepinizin 71. Kuruluş yılınızı ve 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle kurulan Tersane-i Amire’nin 1370. Kuruluş Yıldönümünü en içen dileklerle kutlarken; bu meslekte uzun yıllarını başarıyla tamamlayarak plaket almaya hak kazanan mühendislerimizi de tebrik ediyorum. Yılı bitirmemize az bir süre kaldı. 2026 yılının ülkemize, milletimize, insanlarımıza sağlık, mutluluk, huzur ve istikrar getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”.





Arslan: “Gemi inşa sanayisi ve gemi mühendisliği stratejik öneme sahip”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan da gecede bir konuşma yaptı. Ahmet Arslan bir gemi mühendisi ve denizci olarak bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi. Arslan sektörün her alanında aynı sorumluluk bilinciyle çalışıldığına dikkat çekerek Türkiye’nin özel maksatlı gemiler, mega yatlar ve savunma sanayi odaklı askeri gemilerde geldiği yerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Denizciliğin, gemi inşa sanayisinin ve gemi mühendisliğinin stratejik önemine dikkat çeken Ahmet Arslan, sektörün taşımacılık lojistik, savunma sanayi ve yan sanayi ile birlikte büyük bir ekosistem oluşturduğuna dikkat çekti. Arslan, Türkiye’nin 2200 gemiden oluşan 53 milyon DWT kapasiteli deniz ticaret filosuyla dünyada 10. Sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Gecede, mesleğe uzun yıllarını vermiş üyeler onurlandırıldı. Meslekte 50., 40. ve 25. yılını dolduran üyeler plaket ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

www.virahaber.com