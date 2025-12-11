DEHUKAM, Deniz Hukuku Lisansüstü Araştırma Konferansını 15 Aralık’ta Çevrimiçi Gerçekleştirecek

Saat 09.45’te başlayacak konferans, deniz hukuku alanında lisansüstü düzeyde akademik çalışma yürüten araştırmacıları bir araya getirecek.

Uluslararası katılıma açık olan etkinlikte genç akademisyenler; iklim değişikliği ve okyanus yönetişimi, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, deniz çevresinin korunması, deniz güvenliği ve uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmalarındaki güncel gelişmeler gibi geniş bir konu yelpazesinde sunumlar yapacak.

Konferans, deniz hukuku alanındaki akademik diyaloğu güçlendirmeyi, araştırmacılar arasında bilgi paylaşımını artırmayı ve güncel hukuki sorunlara bilimsel çözüm önerileri üretmeyi amaçlıyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, konferans posterinde yer alan bağlantı bilgileri üzerinden çevrimiçi oturuma dahil olabilecek:

Meeting ID: 947 8623 2262

Passcode: 541406