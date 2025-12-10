Marmara Denizi'ne Lağım Akıtmaya Devam Ediyor

İSKİ Ambarlı ileri Biyolojik atık su artıma tesisine son 3 milyon Türk Lirası ceza kesilmişti, havadan çekilen son görüntüler ise bu cezanın ders olmadığı niteliğinde.

Haramiderenin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında devam ediyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız durumda. Derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına döndü.

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görülüyor.



Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vira Haber