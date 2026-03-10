Antalya'da 14 Düzensiz Göçmenin Öldüğü Bot Faciasında Gözaltı Sayısı 10'a Çıktı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun 'dur' ihtarına uymayarak yaptığı manevra sırasında sahil güvenlik teknesine temas etmesi sonucu 14 göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin ardından 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Demre ilçesi, Beymelek Mahallesi açıklarında 'dur' ihtarına uymayan düzensiz göçmenleri taşıyan botun yön değiştirerek sahil güvenlik teknesine temas etmesi sonucu denize düşen ve 14 düzensiz göçmenin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddiasıyla ilk etapta 6 kişi gözaltına alınırken, devam eden çalışmalar kapsamında 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a çıktı.

Öte yandan olaydan sağ kurtulan düzensiz göçmenlerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilerek ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

