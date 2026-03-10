Türk P&I Sigorta’dan Yat Sahiplerine 360 Derece Koruma: YAT 360

Artan yat değerleri, yükselen marina ve operasyon maliyetleri ile teknik donanım seviyesindeki gelişmeler dikkate alınarak tasarlanan YAT 360, özel kullanıma yönelik teknelerde gövde teminatına ek olarak üçüncü şahıs sorumluluk, çevresel riskler, hukuksal koruma, elektronik ekipman, kişisel eşya ve ferdi kaza gibi ek teminatlarda piyasa uygulamalarının üzerinde limitler sunuyor.

500 Milyon USD Teminat Limiti ile Sektör Lideri

Türk P&I Sigorta, denizcilik sigortalarındaki deneyimi ve güçlü reasürans altyapısı sayesinde, sektörde çoğunlukla tekne bedeli ile sınırlı tutulan üçüncü şahıs sorumluluk ve çevre kirliliği teminatlarını uluslararası kurallarla uyumlu şekilde genişleterek 500 milyon USD ile sektördeki en yüksek teminat limitini sigortalılarına sunuyor.

Sürdürülebilirlik ve Ek Teminatlar

Yakın zamanda yelkenli teknelere yönelik sürdürülebilirlik indirimi ve yat asistans ek teminatı da sigortalıların hizmetine sunuldu. YAT 360 ile yat sahipleri, 360 derece kapsama alanıyla güvence altına alınıyor.

Türk P&I Sigorta yetkilileri, yaptığı açıklamada, “Türk P&I Sigorta, sağladığı yüksek standartlı ürün yapısıyla, sigortalılarına ayrıcalıklı ve etkin koruma sunuyor” ifadelerini kullandı.

Vira Haber