Kumbahçe Sahilinde İşgalden Temizleniyor

Ekipler, Azmakbaşı mevkisinde bir işletmenin dere yatağına yaptığı beton su basmanını iş makineleriyle kaldırdı.

Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından sahil şeridinde kamusal alanların korunması amacıyla başlatılan denetim ve kaldırma çalışmaları devam ediyor. Geçen haftalarda Kumbahçe sahilindeki işgallerle ilgili kapsamlı bir çalışma başlatan ekipler; bugün Azmakbaşı mevkisinde bir işletme tarafından dere yatağına yapıldığı belirlenen beton su basmanını iş makineleri yardımıyla kaldırdı. Ekipler ayrıca, son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle denize uçan şemsiye ve şezlong gibi malzemeleri de kıyıdan ve denizden toplayarak sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vira Haber