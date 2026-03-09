Geleceğin Kadın Kaptanları Denizcilik Sektörüne Katkı İçin Göreve Hazırlanıyor

Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'de geleceğin kadın kaptanları yetişiyor. Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan son sınıf stajyer öğrenciler Nisa Gücük (17), Ceren Erdem (17), Irmak Yıldırım (18) ve Nisa Olgun (17) geleceğin kadın kaptanı olmak için Gestaş'ta feribotlarda farklı görevlerde staj yaparak deneyim kazanıyor. 4 Kadın stajyer 1 yıl boyunca güverte stajyeri olarak görev yapıyor. Araç istifi, gemini rutin bakımları, seyir halindeyken köprü üstü görevleri dümen tutma, gözcülük yapma görevlerinde de bulunuyorlar. Staj sonunda denizcilik sektörüne adım atmak isteyen kadın stajyerler sırasıyla güverteden vardiya zabiti, birinci zabit sonrasında gemi kaptanlığına kadar yükseliyor.

‘Beklentilerimiz Türk kadınlarının bayrağımızı ve gemilerimizi tüm dünyada gururla temsil etmeleridir'



‘Uzak yol düşünüyorum'

Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Nisa Olgun, "Gezmeyi çok seviyorum. Denizi de çok sevdiğim için ikisini birleştirip, bu yüzden denizcilik mesleğini seçtim. Ailem ilk başta bunu onaylamadı. Daha sonrasında benim azmimi görünce herkes tamam dedi. Mesleğe devam etmek istiyorum. Uzak yol düşünüyorum. Staj süresince gemide arabaları istif yapıyoruz. Vardiya tutuyoruz. Denizcilik bana güzel bir hissiyat veriyor. Denizi sevdiğim için mutlu oluyorum" diye konuştu.

‘Denizcilik bana özgür olmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve güçlü olma gibi bir hissiyat veriyor'

Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Irmak Yıldırım, "Denizleri ve gemileri küçüklüğümden beri çok merak etmişimdir. Çok farklı yerler gezmeyi de severim. Bu yüzden tercih ettim. Bu mesleği tercih ettiğim için olumsuz eleştiriye maruz kalmadım. Ailem ve çevrem her zaman destek oldular. Güverte düzeni, istifi gibi görevlerde bulunuyoruz aktif ekip çalışmalarında rol alıyoruz. Denizcilik bana özgür olmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve güçlü olma gibi bir hissiyat veriyor. Fırsat eşitliği verildiğinde kadınların da her zaman büyük işler yapabileceğine inanıyorum kadınlar her istediklerini yapabilirler yeter ki kendilerine inansınlar" şeklinde konuştu.

‘Denizcilik mesleğine ben denizi çok sevdiğim için aynı zamanda dünyanın farklı yerlerine gidip oraları da görebilmek için aslında bu mesleği seçtim'

Denizcilik mesleğini denizi çok sevdiği için aynı zamanda dünyanın farklı yerlerine gidip oraları da görebilmek için seçtiğini ifade eden Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Erdem ise, "Herkes destekledi, özellikle de ailem arkamda durdular, bir sıkıntı yaşamadım. Genellikle dümen tutuyorum, geminin boyasını yapıyoruz, garajda araçlarla ilgileniyorum. İlerleyen dönemde planımda ilk üniversite var tabi olursa sonra bu meslek üzerinden devam ederim herhalde diye düşünüyorum" dedi.

