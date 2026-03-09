Arkas Holding’den 8 Mart Mesajı: “Kadınların Eşit Katılımı Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların ekonomik ve toplumsal hayata tam ve eşit katılımının sürdürülebilir büyümenin en önemli koşullarından biri olduğunu vurguladı.

Göçmez, küresel ekonominin dijitalleşme, yapay zekâ, demografik değişim ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hızlı bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, bu süreçte kurumların rekabet gücünün yeniden şekillendiğini ifade etti. Kadınların iş gücüne katılımının yalnızca sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda verimlilik, kurumsal dayanıklılık ve büyüme açısından da kritik bir konu olduğunu belirtti.

Uluslararası raporların eğitimde cinsiyet farkının büyük ölçüde kapandığını gösterdiğini hatırlatan Göçmez, bu kazanımın iş gücüne aynı ölçüde yansımamasının ülkeler açısından önemli bir potansiyel kayıp anlamına geldiğini söyledi.

Kadın istihdamı dünya ortalamasının üzerinde

Arkas Holding olarak fırsat eşitliğini kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Göçmez, grup bünyesinde 8 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını ve beyaz yakalı çalışanlar arasında kadın istihdam oranının yüzde 34 seviyesinde olduğunu ifade etti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada bu oranın yüzde 30 civarında olduğunu belirten Göçmez, Arkas’ın kadın istihdamında dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini kaydetti.

Denizcilik sektöründe kadın çalışan oranının genel olarak düşük olduğuna dikkat çeken Göçmez, Arkas gemilerinde görev yapan kadın zabitan oranının yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Global Maritime Forum verilerine göre dünya genelinde denizlerde çalışan kadın oranının yüzde 2’nin altında olduğuna işaret eden Göçmez, bu oranla Arkas’ın sektörde dünya ortalamasının yaklaşık dört katına ulaştığını belirtti.

Göçmez, kadınların yalnızca ofislerde değil; uzak yol gemi kaptanı, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan ve baş mühendis gibi görevlerde de aktif şekilde yer almasının sektörde kalıcı bir dönüşümün mümkün olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“Eşitliği sahada da uyguluyoruz”

Arkas Holding’in 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women iş birliğiyle oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) Türkiye’de imzalayan ilk 45 kuruluştan biri olduğunu hatırlatan Göçmez, istihdamda cinsiyet eşitliği yaklaşımını yalnızca taahhüt düzeyinde değil, uygulamada da hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadınların iş dünyasında daha görünür, karar alma mekanizmalarında daha etkin ve liderlik pozisyonlarında daha güçlü temsil edilmesinin hem kurumlar hem de toplum için sürdürülebilir bir gelecek anlamına geldiğini belirten Göçmez, farklı bakış açıları ve çözüm odaklı yaklaşımın kurum kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Arkas Holding ve iştiraklerinde kadın yönetici oranının yüzde 28 seviyesinde olduğunu aktaran Göçmez, eşitliği kalıcı hale getirmek için her yıl daha dengeli ve kapsayıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Göçmez, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Toplumsal gelişimin kapsayıcı ve adil bir anlayışla mümkün olduğuna inanıyor; emeği, cesareti ve üretimiyle geleceği şekillendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”