Türk Heyeti IMO SSE 12 Toplantısına Katılıyor

London’da 9 Mart’ta başlayan toplantının 13 Mart Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Toplantıya Türkiye’den; Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı M. Türker Ekinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fırat Bolat, Türk Loydu’ndan Aykut Yılmaz ve Canberk Karahan ile Onursan Genel Koordinatörü Barbaros Onur katılım sağladı.

Toplantının Gündeminde Deniz Emniyeti Başlıkları Öne Çıkıyor

Deniz emniyetine yönelik teknik düzenlemelerin ele alındığı toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında can kurtarma araçlarının havalandırılmasına yönelik yeni gereklilikler, sabit karbondioksit yangın söndürme sistemlerinin bakım ve muayenelerine ilişkin kılavuzların revizyonu ile SOLAS Convention Bölüm III ve Life-Saving Appliances Code (LSA Code) kapsamında yapılması planlanan değişiklikler yer alıyor.

Bunun yanı sıra, yeni yangın koruma sistemleri ve malzemelerine izin verilmesi amacıyla 2010 FTP Code’un revizyonu, can filikaları ve kurtarma botları ile bunların indirme donanımları ve bırakma mekanizmalarına ilişkin bakım, ayrıntılı muayene, operasyonel test ve onarım gerekliliklerini düzenleyen MSC.402(96) Resolution kararının uygulanmasında karşılaşılan zorlukların kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi de toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Ayrıca dalış elbiselerinin termal performansına ilişkin olarak LSA Kodunda yapılması planlanan değişiklikler ile yeni nesil enerji araçları taşıyan gemilerde araç, özel kategori ve ro-ro mahallerindeki yangın koruma, tespit ve söndürme düzenlemelerinin yeterliliği değerlendirilecek.

BESS Sistemlerine İlişkin Türkiye Belgesi IMO’ya Sunuldu

SSE bünyesinde can kurtarma araçları (LSA) ve yangın güvenliği (FP) konularında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri SSE 12 kapsamında da sürdürülecek. Bunun yanı sıra, Maritime Safety Committee’nin 110’uncu oturumunda alınan karar doğrultusunda, yeni teknolojiler ve alternatif yakıt kullanan gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını desteklemek amacıyla Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS) kullanan gemilerin emniyetine yönelik geçici kılavuzların geliştirilmesi için yeni bir çalışma grubu kurulacak.

Toplantı kapsamında, Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS) kullanan gemilerin emniyetine yönelik geçici kılavuzların geliştirilmesine ilişkin Türkiye tarafından hazırlanan ve bu gemilere yönelik kapsamlı değerlendirmeleri içeren belge de International Maritime Organization’a sunuldu. IMO tarafından kabul edilen söz konusu belge, SSE 12-17-3 numarasıyla SSE 12 gündeminde görüşülmek üzere yayımlandı.