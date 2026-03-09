İstanbul10 °C

  3. Denizli’de 5.1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli’nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 09.21’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

