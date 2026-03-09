KOSDER’den Geleneksel İftar Yemeği ve İstişare Toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak Gönençer, KOSDER Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, koster filosunun yenilenmesi, finansmana erişim, yeşil dönüşüm süreci ve sektörel mevzuata ilişkin konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İstişare Toplantısına, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş ve Meclis Üyesi Cihat Yavuz Güler de iştirak etti.

İftar öncesinde basına kapalı gerçekleşen üye istişare toplantısı, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak’ın konuşmasıyla başladı. Buluşmanın önemine atfen yapılan kısa konuşmanın devamında, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan armatörlere yönelik bir konuşma yaptı. Baylan konuşmasında koster filosunu, armatörlerin sık karşılaştığı durumları ve liman devleti uygulamalarını değerlendirdi. Ayrıca hurda teşviki üzerinde durarak, konunun öneminin farkında olduklarından ve ihtiyaca dönük olarak çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Denizcilik sektörüne ilişkin politikalardan hareketle önümüzdeki döneme ilişkin vizyonu ortaya koydu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan üyelerden gelen soruları da detaylı olarak cevapladı ve sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Toplantının ardından KOSDER 9. Geleneksel İftar Buluşması yapıldı. İftar yemeğine Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın yanı sıra İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, bürokratlar, STK temsilcileri, akademisyenler, sponsor firmaların temsilcileri ve sektör bileşenleri katıldı.

“BİRLEŞEREK GÜÇLENELİM”

KOSDER Başkanı Neslihan Torlak yaptığı konuşmada bereket ve hoşgörü mevsimi Ramazan’da buluşmaktan mutluluk duyduğunu ve bu mübarek zaman diliminin paylaşmanın, halden anlamanın ve kalplerimizi yumuşatmanın önemini dile getirdi. Ayrıca bölgesel çatışmalar ve bitmeyen krizlerin insanlığın vicdanında derin yaralar açmaya devam ettiğini ifade etti ve “Merhametin, adaletin ve maneviyatın değer kazandığı bir anlayışa yönelip; çocukların korkuyla değil umutla büyüdüğü, masumların hayatını kaybetmediği bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlamak ve bunun için sorumluluk almak zorundayız” sözleriyle vicdani duruşun önemini vurguladı. Son günlerdeki menfur saldırıları da kınayan Torlak “Geleceğimizin emanetçisi olan öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin okullarda güven içinde bulunması temel hakkımızdır” dedi.

Torlak, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun yeni dönemdeki başkanı olarak yepyeni bir vizyon ve ilkesel bir duruşla her fırsatta “Birleşerek Güçlenelim” mottosunu seslendirdiklerini belirtti. KOSDER Geleneksel İftar Yemeği’ni “sözümüzün canlı bir yansıması olarak görüyorum. Bugün burada hissettiğimiz birlik ve dayanışma duygusunun kalıcı olmasını, bizi birbirimize daha da yakınlaştırmasını diliyorum” diye tanımlayarak katılımcılara ve destekleyici sponsor firmalara teşekkürlerini iletti.

“ARMATÖRLERİMİZİN İSTEDİKLERİNİ EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Torlak’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, genel bir çerçevede denizcilik politikaları ve gündemdeki konuları değerlendirdiği bir konuşma yaptı. Baylan, iftar öncesinde KOSDER üyeleriyle kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, koster filosunun mevcut durumu, armatörlerin sık karşılaştığı hususlar ve bazı gündemdeki konuların ele alındığını söyledi. Hurda teşviki gibi önemli bir konunun altını çizerek ve geleceğe dair politikalar doğrultusunda Baylan, “Dersimizi çalışarak armatörlerimizin-işletmecilerimizin istediklerini en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi. Küçük tonajda taşımacılık ve navlun potansiyelinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Baylan, bu kapsamda tüm ilgili idarelerin sorumluluklarına da vurgu yaptı.

Baylan, konuşmasında konjonktürel gelişmelerle ilgili olarak “İran’a yönelik saldırıların ardından bölgedeki Türk sahipli gemilerin sıkı takibe aldık. Körfez’de 16’ya yakın Türk sahipli gemi var. Gemilerde 130’a yakın gemi insanı bulunuyor. Şirketlerle temas halindeyiz. Herhangi beklenmedik bir durumda bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları yapıp destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

