Hürmüz Boğazı’nda Gerilim Tırmanıyor: Gemiler Hedefte, Ölü ve Kayıplar Var

Son günlerde Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu’nda meydana gelen saldırılarda ticari gemiler ve askeri unsurlar hedef alınırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğrayan Malta bayraklı konteyner gemisi Safeen Prestige’in mürettebatı Umman Donanması tarafından kurtarıldı. Umman basınında yer alan bilgilere göre gemi, Umman kıyılarının yaklaşık iki deniz mili kuzeyinde iki füze ile vuruldu. Saldırının ardından gemide yangın çıkarken mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Umman Donanması tarafından yürütülen operasyonla gemide bulunan 24 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede bir diğer saldırı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı Musaffah 2 römorkörünü hedef aldı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı, füzeli saldırı sonucu batan römorkörde bulunan 7 mürettebattan 3 Endonezyalı denizcinin kayıp olduğunu açıkladı. Endonezya, Hindistan ve Filipinler vatandaşı dört mürettebatın kurtarıldığı, kurtarılan Endonezyalılardan birinin Umman’da bir hastanede yanık tedavisi gördüğü belirtildi.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard ise Musaffah 2 römorkörünün, daha önce saldırıya uğrayan Safeen Prestige konteyner gemisine yardım etmeye çalışırken iki füze ile vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan bölgedeki gerilimin askeri boyutu da dikkat çekiyor. İran ordusu, ABD’nin 4 Mart’ta Sri Lanka açıklarında batırdığı İran Donanması’na ait IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiğini açıkladı. Gemide toplam 136 personelin bulunduğu, 32 kişinin yaralı olarak Sri Lanka’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran tarafı saldırının uluslararası sularda ve herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini öne sürerek bunun uluslararası denizcilik kuralları ve insancıl hukuk ilkelerinin ihlali olduğunu savundu.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran geriliminin ardından Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırıların arttığı, çok sayıda geminin hasar gördüğü veya battığı belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeler küresel deniz taşımacılığı açısından da endişe yaratıyor.

