İskenderun Körfezi'nde Denizde Çekilme Yaşandı

Yaşam alanlarında olumsuzluklara neden olan fırtınayla birlikte İskenderun Körfezi’nde denizde 30 metreyi bulan çekilme yaşandı. Denizde yaşanan çekilme vatandaşları tedirgin etsed e kısa sürede denizin eski halini alacağı düşünülüyor.

Sahilde bulunan esnaf Hasan Taşdemir, denizde 30 metreyi bulan çekilme yaşandığını belirterek, "Bir hafta öncesinde burada çok derin rüzgar vardı. Rüzgardan sonra burada deniz 30 metre ilerideki kayalıklara kadar gitti. Ama bugün görüyorum ki deli bir deniz tekrar geri geldi, deniz tekrar yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi rüzgardan dolayı denizin dalgaları buraya vuruyordu. Otuz metre çekilmişti diyebilirim, burası deprem bölgesi olduğu için yani biraz şaşırdım. İster istemez tedirgin oluyor insan, lakin bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.

