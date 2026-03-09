Bakan Uraloğlu: "Doğu Akdeniz GTH Projesi, Mavi Vatanımızda Çıkarlarımızı Koruyacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini, sistemin 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını belirterek, projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladıklarını, donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"Bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız



"Meteorolojik verilerin gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız"

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, sistemin bir sürü kolaylıklar getirdiğini belirterek, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Vira Haber