ABD, İran’ın Mayın Gemilerine Yönelik Saldırıların Görüntülerini Yayınladı
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı.
ABD ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü.
Trump, mayın gemilerini vurduklarını açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.
Vira Haber
