İzmir'de Lastik Bot İçerisindeki 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.
A+A-
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mart saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
Etiketler : İzmir, Lastik Bot, Göçmen
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.