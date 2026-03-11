İzmir'de Lastik Bot İçerisindeki 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mart saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

