TURSSA’nın İftarında Denizcilik Sektörü Buluştu

TURSSA Başkanı Zihni Memişoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, İsmail Görgün ve Barış Türkmen de katıldı.

Programa ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası meclis üyeleri, denizcilik sektörü temsilcileri, TURSSA üyeleri ve davetliler iştirak etti. İftar programında sektör temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Zihni Memişoğlu: “Küresel gelişmeler sektörü etkiledi”

Programda konuşan TURSSA Başkanı Zihni Memişoğlu, son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ve ekonomik koşulların sektörü etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Ancak son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ve ekonomik koşullar sektörümüzü etkilemiştir. Resmi kıyaslamalar hem ülke bazında hem de miktar bazında gerilediğimizi göstermektedir. Buna rağmen birlik ve iş birliği içinde hareket ederek bu süreci en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu akşam davetimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket içerisinde tamamlanmasını diliyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Tamer Kıran: “Dünya ticaretinin yüzde 87’si deniz yoluyla taşınıyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da konuşmasında Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’da sizlerle bu iftar sofrasını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Deniz Ticaret Odası adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve denizcilik camiamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Küresel deniz ticaretinin önemine değinen Kıran sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen deniz yolu taşımacılığı dünya ticaretinin omurgasını oluşturmaya devam ediyor. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 87’si deniz yoluyla taşınmaktadır. 2025 yılında dünya deniz yolu ticareti yüzde 1,5 büyüyerek yaklaşık 12,9 milyar tona ulaşmıştır. Stratejik konumu sayesinde Türk Boğazları da dünya deniz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biridir. Nitekim geçtiğimiz yıl boğazlarımızdan geçen gemi sayısı yaklaşık 85 bine ulaşmıştır.”

Tamer Kıran, gemi tedarik sektörünün önemine de dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Gemilerin gıda, teknik malzeme, yedek parça, bakım ve onarım gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan gemi tedarikçileri küresel lojistik zincirinin kesintisiz işlemesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Yedi gün 24 saat esasına göre yürütülen bu faaliyet yalnızca ticari bir hizmet değil, aynı zamanda hız, güven ve koordinasyon gerektiren önemli bir sorumluluktur. Sektörümüz aynı zamanda ülkemizin ihracatına, ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılar sağlamaktadır.”

Konuşmasının sonunda iftar programını düzenleyen dernek yönetimine teşekkür eden Kıran, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

