BEDEMED’den Geleneksel İftar Yemeği

Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği’nin Beykoz’da düzenlenen iftar yemeğine; DTO Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, DTO Sayman Üyesi Taylan Kalkavan, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, UAB Kıbrıs Türk Denizcilik Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve TÜDAV'ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk başta olmak üzere sektördeki öneli STK’ların başkan ve üyeleri, BEDEMED üyeleri katılım gösterdi.

BEDEMED Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan R. Erkan Erecek, iftar sırasında yaptığı konuşmada herkese hoş geldiniz dedi ve sponsorlara teşekkürlerini iletti. Birlik mesajı verdiği kısa konuşmasında organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.



Sponsorlara plaket takdiminin ardından iftar yemeği samimi sohbetlerle devam etti.





