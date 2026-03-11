Karadan Yürütülecek Bandırma Vapuru'nun Yeni Yeri Hazırlanıyor

Bandırma Vapuru Müzesi'nin taşınacağı yeni yerde çalışmalar hız kazandı.

Samsun Valiliği Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Astorya(uçan sinema) bölgesinde devam eden "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında, Bandırma Vapuru Müzesi’nin gölet kenarında yerleştirileceği alan hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın duyurduğu projeye göre, İstanbul’dan gelecek uzman ekip gemiyi karadan taşıyacak ve geçiş noktaları özenle planlandı. Projenin tamamlanmasıyla bölge, 60 dönümlük dev bir Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi’ne dönüşecek. Meydan ve çevresi, Kurtuluş Yolu ve Astorya ile birlikte şehrin tanıtımına ve imajına katkı sağlayacak.



18 Mayıs 2003’ten bu yana Doğupark’ta bulunan müze gemi, 23 yıl sonra tarihî yerine kavuşmuş olacak.

Vira Haber