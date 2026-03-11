Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk Sahipli Gemi Bekliyor

Uraloğlu, bölgede 15 Türk sahipli geminin beklediğini ve gemilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Türk gemilerinin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Uraloğlu, “Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz, şu an için herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Uraloğlu, gerekli durumlarda denizcilik sektörü ve gemi sahipleriyle koordinasyon içinde hareket edildiğini kaydetti.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz rotalarında güvenlik riskleri yükselirken, bölgeden geçen gemi trafiği de yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerin küresel deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Vira Haber