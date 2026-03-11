“Denizcilik ve Makine Poliçelerinde Savaş Teminatı için İptaller Başladı. Sorumluluk Poliçelerinde ise Savaş, Kapsam Dışı”

Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gelişmeler ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması, küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı başta olmak üzere birçok deniz rotasında sigorta uygulamalarını yeniden şekillendirmeye başladı. Artan riskler nedeniyle sigorta ve reasürans piyasası, özellikle savaş ve grev teminatları konusunda hızlı kararlar alıyor. Artan riskler nedeniyle sigorta ve reasürans piyasası, özellikle savaş ve grev teminatları konusunda hızlı kararlar alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, İsrail-ABD-İran hattında yaşanan çatışmaların ardından sigorta şirketlerinin reasürörlerinden gelen bildirimler doğrultusunda önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Savaş ve Grev Teminatları Otomatik Olarak İptal Edildi

Yalın Kılıç, Türkiye piyasasında yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “İsrail-ABD-İran savaşının başlamasının ardından Türkiye’deki sigorta şirketleri, nakliyat sigortaları reasürörlerinden gelen bildirimlerle birlikte Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı, İsrail ve çevre suları, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Yemen Denizi, Umman Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi dahil olmak üzere savaş bölgesinde yer alan sularda Enstitü Savaş Klozları ve Enstitü Grev Klozları kapsamında sağlanan savaş ve grev teminatlarının otomatik olarak iptal edildiğini duyurdu.”

Mevcut sigortalılar için geçici bir süre tanındığını belirten Yalın Kılıç, yeni sevkiyatlara yönelik ise daha temkinli bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti: “Bölgedeki mevcut sigortalılar için teminatın yaklaşık 7 gün daha devam edeceği, ancak bu hafta itibarıyla yeni taleplere teminat sağlanmayacağı belirtiliyor. Bazı sigorta şirketleri bölgeye yapılacak taşımalar için risk kabul kriterlerini değiştireceklerini açıklarken, bazıları savaş ve grev teminatı hariç olmak üzere sınırlı kapsamda teminat vermeye devam edebileceklerini ifade ediyor. Çok az sayıda sigorta şirketi ise kullandıkları reasürans fasiliteleri sayesinde özellikle Kızıldeniz özelinde teminatı kesintiye uğratmadan sürdürebileceklerini paylaşıyor.”

Küresel Piyasada Teminatlar Daralıyor

Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel sigorta piyasasında da benzer sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yalın Kılıç, özellikle nakliyat ve deniz sigortalarında teminat kapsamlarının daraldığını söyledi: “Bölgedeki gelişmeler nedeniyle dünya ticareti ve nakliyat süreçleri doğrudan etkileniyor. Buna paralel olarak sigorta piyasasında özellikle nakliyat sigortaları tarafında başta savaş ve grev teminatı olmak üzere bazı teminatların sigortacılar tarafından geri çekildiğini veya kapsamlarının daraltıldığını görüyoruz.”

Yalın Kılıç, denizcilik sigortalarının farklı branşlarında da benzer adımların atılmaya başladığını belirtti: “Tekne & Makina ve P&I poliçelerinde sigortacıların savaş teminatı için iptal bildirimleri yapmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok sigortacının bu doğrultuda hareket edeceğini öngörebiliriz. Bu gelişmeler yaşanırken uluslararası düzeyde deniz ticaretinin aksamaması için yeni finansal mekanizmalar da gündeme geliyor. ABD yönetiminin Körfez bölgesindeki ticari deniz taşımacılığının sürdürülebilmesi amacıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık bir reasürans destek planı üzerinde çalıştığı da uluslararası basına yansıdı. Söz konusu planın, artan savaş riski nedeniyle sigorta kapasitesinin daraldığı bölgelerde ticari sevkiyatların devamını sağlayacak bir güvence mekanizması oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.”

“Sorumluluk Poliçelerinde Savaş Kapsam Dışı”

Sorumluluk sigortaları açısından bakıldığında savaş riskinin çoğu poliçede kapsam dışı olduğuna dikkat çeken Yalın Kılıç, şirketlerin bu süreçte sigortacıları düzenli bilgilendirmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti: “Taşıyıcı sorumluluk poliçelerinde savaş ve savaş hali genel olarak kapsam dışıdır. Bu nedenle müşterilerimizin kontrolleri dışında almak zorunda kaldıkları tüm aksiyonlar hakkında bizleri bilgilendirmelerini özellikle rica ediyoruz.”

“Süreci Sigortacılarla Birlikte Yakından Analiz Ediyoruz”

Polaris Sigorta olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yalın Kılıç, risk bölgesine yönelik sevkiyatların dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı: “Risk bölgesine varan ya da varmak üzere olan sevkiyatların sigortacı bakış açısıyla doğru şekilde analiz edilmesi büyük önem taşıyor. Polaris olarak risklerin doğru tespit edilmesi ve revize edilen teminat kapsamının müşterilerimiz açısından mağduriyet yaratmaması için süreci sigortacılarla birlikte yakından değerlendiriyoruz.”

Yalın Kılıç, sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı: “Hem müşterilerimizin hem de sektörümüzün bu süreci en az zararla atlatmasını temenni ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ederek gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz.”