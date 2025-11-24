Tamer Kıran, Türkiye E-Ticaret Haftası Programına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 21 Kasım 2025 Cuma günü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye E-Ticaret Haftası programına katıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi’nin katkılarıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında Tamer Kıran da bir konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, sektörde faaliyet gösteren önde gelen e-ticaret platformları ve firmalarının başarılarının değerlendirildiği Türkiye E-Ticaret Ödülleri töreni de gerçekleştirildi.

Vira Haber