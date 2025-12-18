İTÜ Senatosu’ndan Denizciliğe Fahri Doktora Kararı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan’a yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda; denizcilik sektörüne uzun yıllar boyunca sundukları üstün hizmetler, mesleki birikimleri ve eğitime sağladıkları katkılar dolayısıyla Kaptan Refik Akdoğan (GV-48) ile Mühendis Fahrettin Küçükşahin’e (MK-51) fahri doktora unvanı verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararla, her iki ismin de yalnızca meslek hayatlarındaki başarılarıyla değil; aynı zamanda denizcilik kültürüne kazandırdıkları değerler, genç denizcilere ilham veren duruşları ve İTÜ Denizcilik Fakültesi ile Yüksek Denizcilik Okulu’nun gelişimine sundukları kalıcı katkılar bir kez daha taçlandırılmış oldu.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği ve Mezunları Sosyal Yardım Vakfı tarafından yapılan ortak açıklamada, Kaptan Refik Akdoğan ve Mühendis Fahrettin Küçükşahin’e fakülteye, Yüksek Denizcilik Okulu’na ve Türk denizciliğine sundukları eşsiz katkılar dolayısıyla duyulan derin minnettarlık dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, fahri doktora unvanının hem üniversite hem de denizcilik camiası açısından gurur verici bir karar olduğu vurgulanarak, alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Vira Haber