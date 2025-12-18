Tuzla'da Yanan Gemi Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bayraklı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan taşıması amacıyla kullanılan geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.



