Kemer Baraj Gölü’nde Su Ürünleri Avcılığına Sıkı Denetim

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede bulunan Kemer Baraj Gölü’nde su ürünleri avcılık denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, avlanma faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, göldeki su ürünlerinin korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu. Denetimler sırasında av araç ve gereçleri incelenirken, yasaklı avlanma yöntemlerine karşı kontroller gerçekleştirildi. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

Vira Haber