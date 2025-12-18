Ertuğrul Gazi FSRU’nun Katkısı 9,3 Milyar Metreküp Gaz ile Enerji Arz Güvenliğini Güçlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi’nin göreve başladığı 25 Haziran 2021’den bu yana doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkı sağladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Ertuğrul Gazi’nin 100’üncü gemiden gemiye (ship-to-ship) LNG transfer operasyonunu başarıyla tamamladığı belirtilirken, bu başarının Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve esnekliğine önemli katkı verdiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ertuğrul Gazi FSRU’nun devreye alınmasından bu yana ülke enerji sistemine yaptığı katkıya dikkat çekerek, Türkiye’nin doğal gaz alanında altyapı kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Günlük gazlaştırma kapasitesinin yaklaşık 161 milyon metreküpe çıkarıldığını ve hedefin bu kapasiteyi 200 milyon metreküpün üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Enerji arz güvenliğimize esneklik kazandırmak ve kaynak çeşitliliği sağlamak adına göreve aldığımız Ertuğrul Gazi, doğal gaz iletim sistemine önemli katkı sundu.”

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılayan bir ülke olmaktan çıkıp bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ertuğrul Gazi FSRU’nun teknik özellikleri arasında yaklaşık 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküpe kadar gazlaştırma kapasitesi bulunuyor.

