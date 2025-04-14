Yeni Pervanelerle Yüzde 8 Enerji Tasarrufu

Bir yandan yakıt tüketimi ve karbon ayak izini azaltırken, diğer yandan enerji verimliliğini yüzde 8’e varan bir oranda artıracak pervane değişimlerine başladı.

Dünyamızı tehdit eden çevresel sorunlara karşı sektörel duyarlılıktan yana tavrını net biçimde ortaya koyan Arkas Denizcilik Grubu, Arkas Deniz Ticaret Filosu’na ait Arkas Line işletimindeki konteyner gemilerinde Arkas Bunker’ın tedarik ettiği Bio24F isimli biyo bileşen denizcilik yakıtını kullanmaya başlamasının ardından şimdi de gemilerindeki pervaneleri yenileyerek enerji verimliliğini yüzde 8 artıracak.

Bu kapsamda Arkas Deniz Ticaret Filosu’nda 2025 yılında pervanesi yenilenecek gemiler tersanelere alınmaya başlandı. İlk olarak Emma A gemisinin kurulum işlemi tamamlanırken Stanley A’dayenileme süreci devam ediyor. Sırada Saskia A gemisi var.

Bu sayede enerji verimliliğini yükselterek yakıt tüketimini azaltmak ve buna bağlı olarak da karbon emisyonlarını ve toplam karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Emma A’nın pervanesinde yapılan revizyonla birlikte ağırlık 47 tondan 37 tona düşürüldü. Ayrıca pervane merkezi su akışını düzenleyecek şekilde donatıldı. Tekne bünyesinde de yelpaze benzeri yapı elemanı montajı gerçekleştirildi. Ayrıca scrubber kurulumu gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen tüm revizyonlar sayesinde yüzde 7-8 aralığında enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor. Gemilere scrubber takılmasındaki ana hedef ise sadece ECA bölgeleri ile sınırlı kalmadan globalde de emisyonlardaki sülfür oranını yüzde 0,1’in altına düşürmek. Ayrıca verimliliği artırılan gemiler daha uzun süre kullanılarak döngüselliğe de katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik için teknoloji

CFD (Computational Fluid Dynamics) teknolojilerindeki ilerlemeler teknelerin su altı yapı ve tasarımlarını çok daha detaylı şekilde incelenebilir kılıyor. Bu gelişmeler, geminin yapısına uygun maksimum verimlilikteki pervanelerin üretilmesine olanak tanıyor. İşlemlerde Alüminyum-Bronz-Nikel oranı aynı kalıyor. Buna karşın pervane kanat açılarındaki değişiklik ile ağırlık azaltılıyor.

2013 senesinden bu yana Clean Cargo Working Group üyesi olan tek Türk firması olarak kapsam-1 emisyonlarını düzenli raporlayan ve 2011 baz yılına göre yüzde 25’in üzerinde emisyon azaltımı gerçekleştiren Arkas Line, gelişen servis ağına karşın 2025 yılında da operasyonel iyileştirmelerle emisyonlarını daha da azaltmayı hedefliyor. 2025 yılında tersaneye girecek 3 gemide de aynı revizyonun yapılması planlanırken bu sayının gelecek yıllarda artması gündemde.