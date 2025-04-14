Intermax Logıstıcs’in Almanya Taşımaları Yüzde 10 Arttı

Özellikle ADR’li taşımacılıktaki uzmanlığıyla da bilinen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, “Almanya’daki yatırımlarımızı ve hatlarımızı güçlendirdik. Almanya varışlı ve çıkışlı taşımalarımızı son 1 yılda yüzde 10 artırdık.” dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 7,7’si Almanya ile gerçekleşti. İki ülkenin ticaret hacmi Ocak-Mart aylarında 11,8 milyar doları buldu. Bu dönemde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olan Almanya, ithalatta ise üçüncü sırada yer aldı.

Taşımalarının önemli bir bölümünü Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştiren Intermax Logistics, Almanya varışlı ve çıkışlı hatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, Almanya taşımalarına yönelik yatırımlarını artırdıklarını dile getirdi.

“Parsiyel ve ADR’li taşımacılıktaki gücümüzü pekiştirdik”

Sadece Türkiye-Almanya hattında değil, Almanya ile başta Hollanda, Belçika ve İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri arasındaki taşımacılıkta da etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Çelikel, Almanya hatlarında lojistik altyapılarını ve ağlarını güçlendirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Çelikel, “Almanya taşımalarımızı, son 1 yılda yüzde 10 artırdık. Bu artış doğrultusunda yakın zamanda filomuza yeni araç yatırımı gerçekleştirdik. Almanya’yı, Avrupa içi taşımalarımız için de stratejik bir merkez olarak görüyoruz. Almanya’daki şirketimiz ve depomuz bizim en stratejik yatırımlarımızın başında geliyor. Bu yatırımlarımız sayesinde, Türkiye-Almanya hattında parsiyel ve ADR’li ürün taşımacılığındaki gücümüzü pekiştirdik. Kimya, tekstil, otomotiv, frigo ve elektrik-elektronik ürünlerinin taşınmasındaki çözümlerimiz de büyük ilgi görüyor.” bilgilerini paylaştı.

Mannheim’daki depo ile maliyet avantajı sağlıyor

Hemen her sektöre hizmet verebildikleri Mannheim’daki depoları sayesinde, müşterilerine maliyet avantajı sağladıklarının altını çizen Çelikel, “Almanya ile Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa, İspanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya arasında da taşımacılık yapıyoruz. Böylece araçlarımızı ve sürücülerimizi maksimum verimlilikte kullanıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerine doğru karşılık vermek, uzmanlığımızı onların ticaretine en doğru şekilde yansıtmak bizim önceliğimiz.” diye konuştu.

Yüksek kalitede servis sunuyor

Çelikel, özmal araçlarıyla birlikte 600 kadar araca doğrudan erişebildiklerini vurguladı. Araçlarının 400 kadarı ADR’li ve ısı kontrollü olduğu için özellikle kimya, ilaç, gıda ve kozmetik taşımalarında iddialı olduklarını dile getiren Çelikel, “Sürdürülebilirlik merkezli uygulamalarımız kapsamında aldığımız EcoVadis Rozeti ve AB Yeşil Mutabakat’a uyumlu lojistik hizmetlerimiz, Avrupa’daki etkinliğimizi artırmamıza katkı sağlıyor. Avrupa standartlarına uygun, yüksek kalitede servis sunuyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.