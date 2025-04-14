Alkoç Group ile Panama Maritime Arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması

Alkoc Grup tam kapsamlı teknik ve ticari hizmetlerini global anlamda yürütmek için önemli bir adım daha attı ve özellikle yurtdışında faaliyet alanını geliştirmek üzere yeni sörvey ekiplerini kurdu.

Bayrak tescili, klaslama, eğitim ve sörvey faaliyetlerini artırmak için Panama Maritime Grup (PMDS), Mairitme Llyods ile önemli anlaşmalara imza attı. Türkiye, Karadeniz ve Avrupa operasyonları için önemli bir adım olan anlaşmayı Alkoc Denizcilik kurucusu Başmühendis Gürhan Burak Alkoç ve PMDS adına Müh. Reynaldo Garibalda imzaladılar.

Panama Maritime Group, hizmet tedarikçileri için Panama Denizcilik Başkanlığı’ndan önce gemi tescilinde tüm deneyime sahip ve şu anda başvuruları işleyen tanınmış bir hukuk firması olan Torrijos & Asociados gibi kardeş şirketlerle, Panama’nın önde gelen ve çok iyi organize edilmiş gruplarından birisi. Yine gruba bağlı olan Denizcilik Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi ise eğitim kurslarında, COC onaylarında (endorsement), yenileme, iyileştirmelerden sorumlu ve kapsamlı deneyime sahip.

Grubun kardeş şirketi ve bayrak devleti denetiminde uzmanlaşmış IMI’nın amacı ise eksikleri gidermek için operatörlere, gemi sahiplerine ya da denizcilik ve güvenlik alanıyla ilgili herhangi bir şirkete katkı sağlamak.

Vira Haber