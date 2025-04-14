Deniz Kültürü Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Ülkemizde deniz kültürünü yaygınlaştırmak, çevreye olan duyarlılığı artırmak özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize bu bilinci aşılamak için çalışmalar yapmak üzere kurulan Deniz Kültürü Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu 11 Nisan’da Vento Denizcilik’te yapıldı.

Deniz Kültürü Derneği amaçları doğrultusunda Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri, İklim Değişikliği Kurultayları, İklim Krizi Zirvesi başta olmak üzere, bugüne kadar birçok önemli etkinliğe imza attı. 2025 yılında İklim Değişikliği ve Çevre Sempozyumu düzenleyecek olan Deniz Kültürü Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Fatma Baş seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay, “Geçtiğimiz 2023 ve 2024 yılları hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan gelişmelere paralel olarak sıkıntılı geçti. Rusya Ukrayna Savaşı, İsrail’in Filistin’e saldırısı içinde bulunduğumuz coğrafyada oldukça sıkıntılı günler geçirmemize sebep oldu. Bütün bunlar denizcilik sektörünün genelini de olumsuz etkiledi” dedi. 2024 yılında özellikle Marmara’da yaşanan müsilajla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Ayşe Olcay; 2025 yılında İklim Değişikliği ve Çevre Sempozyumu gerçekleştireceklerini dile getirdi. Olcay; “Dernek tüzüğümüzde yer alan amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda sizlerin de değerli katkıları ile çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Ayşe Olcay, konuşmasının devamında geçtiğimiz 2021 yılında vefat eden Derneğin Kurucu Başkanı ve gazeteci Hakkı Şen’i yad etti ve faaliyet raporunu sundu. Mali ve denetleme kurulu raporlarının okunması, raporların müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası ile Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ile devam eden genel kurulda Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulunun asil üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu.

Dernek Yönetim Kurulu (Asil)

Ayşe Olcay

Teoman Mustafa AKYOL

Selma DEMİR

Celil Uğur ÖZGÖKER

Gökhan KAYADENİZ

DERNEK DENETLEME KURULU (Asil)

1. Şenol DEMİR

2. Seçkin YILMAZ

3. Yasemin KAYADENİZ

Türkiye Denizcilik Federasyonu’na üye olan Deniz Kültürü Derneği’ni federasyonda temsil edecek delegeler de genel kurulda belirlendi.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Delegeleri (Asil)

Ayşe Olcay

Ali Burçin Eke

Fatma Baş

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