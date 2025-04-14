Yalıkavak Marina, 2025’te Dünyanın En İyi Marinası Olmak İçin Yeniden Zirveyi Hedefliyor

Daha önce beş kez kazandığı bu prestijli ödülle Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden marina, 2025’te de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Oylama süreci başladı ve 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

Yalıkavak Marina’nın bu unvanı yeniden kazanabilmesi için her gelen destek büyük önem taşıyor. Her oy, marinanın bu prestijli ödüle bir adım daha yaklaşmasına katkı sağlıyor.

Oylama oldukça basit bir şekilde gerçekleşiyor. https://www.tyha.co.uk/marina-awards adresi ziyaret edildikten sonra, arama kutusuna “Yalıkavak Marina” yazılarak seçim yapılabiliyor. Ardından e-posta adresi ve (varsa) tekne ismi girilerek oy kullanma işlemi tamamlanıyor. Her kişi yalnızca bir kez oy kullanabiliyor, bu nedenle bireysel katılım oldukça değerli.

Geçmişte 2018-2019 ve 2022-2023 yıllarında “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası”, 2020-2021 yıllarında ise “En İyi Uluslararası Marina” ve “Temiz Marina” ödüllerine layık görülen Yalıkavak Marina, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek “5 Altın Çıpa Platin” derecesine sahip marinası olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası alanda sürdürülebilirlik ve mükemmellik standartlarını başarıyla karşılayan Yalıkavak Marina, bu yıl da Türkiye’yi gururla temsil etmeye hazırlanıyor.

Vira Haber