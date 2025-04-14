Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de 15 Nisan -31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklandı. Aynı tarihler arasında bütün karasularımızda algarna ile deniz salyangozu avcılığı da yasak kapsamında olacak, yalnızca dalma yöntemi ile avcılık serbest kalacak. Ayrıca 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında palamut ve torik için, 15 Nisan - 15 Haziran arasında ise kalkan balığı için her türlü avcılık yöntemi yasaklanmıştır. 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında ise çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Akçakoca ilçesi Melenağzı Köyü'nde, Büyük Melen Çayı'nın denize karıştığı noktadan itibaren 500 metre yarıçaplı alan, hem deniz hem de akarsu yönünde tamamen koruma altına alınarak avcılığa kapatılmıştır. Ayrıca, Akçakoca açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu koordinatlarla çevrili alan da avcılığa kapalı sahalar arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezon başta hamsi olmak üzere birçok tür açısından bereketli geçti. Av yasağı süresince küçük ölçekli balıkçılarımızın yakalayacağı balıklar halkımızın ihtiyacını karşılamaya devam edecek. Bu yasaklar, denizlerimizdeki sucul zenginliğin korunması, balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından hayati önem taşıyor" dedi.

Vira Haber