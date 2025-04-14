Denizlili Milli Yüzücü Güney Kıbrıs’ta Türkiye Rekoru Kırdı

Multinations Yüzme Şampiyonası 12-13 Nisan tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ın Limassol kentinde gerçekleşti. Ülkemizi yarışmalarda temsil eden Denizlili Milli Yüzücümüz Ahmet Mete Boylu elde ettiği dereceler ve rekorla yarışmaya damga vurdu. Şampiyonaya Türk kafilesiyle birlikte katılan Denizlili Milli Antrenör Musa Özcan da bu önemli organizasyonda ay yıldızlı formayla görev aldı.

Ahmet Mete Boylu formunun zirvesinde



Bireysel 200m serbestte gümüş kazandı

Hafta sonu iki gün süren yarışmalarda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, bireysel olarak katıldığı 200 metre Serbest yarışında gümüş madalya elde etti. Türkiye Yüzme Milli Takımı, genel sıralamada hem Multinations Erkekler Şampiyonluğu hem de Genel Takım Şampiyonluğu’nu kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı.

Erdoğan şampiyon yüzücüyü ve antrenörünü kutladı

Uluslararası Multinations Yüzme Şampiyonasında Denizli’yi temsil eden Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu’yu ve Milli Takım Antrenörü Musa Özcan’ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti. Sporcumuzun başarısıyla gurur duyduklarını kaydeden Erdoğan, disiplinli ve azimli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiği vurgulayarak Milli Yüzücünün uluslararası yeni başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

Vira Haber