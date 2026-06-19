Hicri Ercili Shipyard ve Norden Shipyard’a “Sustainable Shipyard Award” Ödülü

Forum kapsamında tersane temsilcileri; gemi tasarımı, gemi inşası, retrofit ve bakım-onarım süreçleri, geleceğin gemi konseptleri, gövde tasarımındaki gelişmeler, güvenli ve zamanında tedarik çözümleri ile sürdürülebilir gemi geri dönüşümü konularında gerçekleştirilen oturum ve görüşmelere katıldı.

Etkinlikte Hicri Ercili Shipyard ve Norden Shipyard, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya da imza attı. Şirketler, çevre dostu uygulamaları, sürdürülebilir operasyon anlayışı ve yeşil gemi inşasının geleceğine yönelik katkıları nedeniyle “The Sustainable Shipyard Award” ödülüne layık görüldü.

Tersaneler tarafından yapılan açıklamada, alınan ödülün sürdürülebilir denizcilik ve çevreye duyarlı üretim anlayışına yönelik kararlılığın bir göstergesi olduğu vurgulanırken, sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edileceği ifade edildi.

Genoa Maritime Forum 2026’da elde edilen bu başarı, Hicri Ercili Shipyard ve Norden Shipyard’ın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirirken, sürdürülebilir gemi inşa ve geri dönüşüm faaliyetlerindeki öncü rolünü de bir kez daha ortaya koydu.