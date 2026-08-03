DÖDER'in 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Emir Çevik Oldu

Yapılan seçim sonucunda derneğin yeni dönem başkanlığına Emir Çevik seçildi.

Denizci Öğrenciler Derneği'nin (DÖDER) 28. Dönem Olağan Genel Kurulu, 1 Ağustos'ta Türkiye Gemi Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, 27. Dönem DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Yavuzalp Özdemir, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Aşkın ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Nuri Mert Can açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Divan Kurulu Başkanlığını Muhammed Said Yıldırım'ın yürüttüğü genel kurulda, 27. dönem faaliyet ve mali raporları üyelerin bilgisine sunuldu. Oylamanın açık yapılmasına karar verilmesinin ardından yeni dönem yönetim kurulu aday listesi tanıtıldı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda DÖDER'in 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına Emir Çevik seçildi.

Seçim sonrası konuşan Çevik, dört yıldır Denizci Öğrenciler Derneği bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu, son olarak 27. Dönem Yönetim Kurulu Saymanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, başkanlık görevini üstlenmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde de birlik ve dayanışma anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Çevik, derneği daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Genel kurulda oy birliğiyle belirlenen 28. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Emir Çevik

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Liva Demir

Genel Sekreter: Selin Araz

Sayman: Kadir Hamzaçebi

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hamza Çark, Mert Koçak ve Arda Acar

Denetleme Kurulu ise Berkay Akan başkanlığında, Tusem Gözlüklü ve Ceren Yazıcı'dan oluştu.