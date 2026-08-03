Denizcilik Tarihinin Yaşayan Efsanesi Pietro Micca Haliç'e Demir Attı

Sadece 131 yıllık tarihiyle değil, hüzünlü hikayesiyle de dikkat çeken Micca, RMK Marine'de gerçekleştirilecek kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından müzenin Haliç'teki zengin denizcilik koleksiyonunda ziyaretçilerle buluşacak.

1895 yılında İngiltere'nin South Shields kentinde inşa edilen Pietro Micca, bugün hâlâ orijinal üç genleşmeli buhar makinesiyle çalışabilen dünyanın ender tarihi gemileri arasında yer alıyor. Yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişi boyunca İngiltere ve İtalya'da açık deniz römorkajından liman hizmetlerine, savaş dönemindeki görevlerinden çevresel izleme çalışmalarına kadar çok farklı alanlarda hizmet veren gemi, yalnızca teknik özellikleriyle değil, ardında bıraktığı insan hikâyeleriyle de denizcilik tarihinin yaşayan tanıkları arasında gösteriliyor.

Bir ailenin mirası, bir geminin yeniden doğuşu

Pietro Micca'nın yolculuğu, yalnızca savaşlara, fırtınalara ve ekonomik dönüşümlere değil; aynı zamanda hayatlarını denize adamış insanların hikâyelerine de tanıklık etti. Bu hikâyenin merkezinde ise römorkörle üç kuşak boyunca bağ kuran Spinelli Ailesi yer alıyor.

Pietro Micca, Benito Spinelli için hiçbir zaman sıradan bir römorkör olmadı. Babası Antonio bu gemide çalıştı; ardından Benito, kardeşleri ve daha sonra oğulları aynı güvertede görev yaptı. Aile için Pietro Micca, yalnızca bir çalışma alanı değil, hayatlarının ve anılarının ayrılmaz bir parçasıydı.

1996 yılında geminin hurdaya ayrılması gündeme geldiğinde, Benito Spinelli'nin henüz 20 yaşına bile gelmemiş oğlu Gianluca Spinelli bu sona razı olmadı. Kardeşi Biagio ile birlikte denizcilik dergisi Yacht Digest'te yayımladığı çağrıyla Pietro Micca'nın korunmasını istedi. Ancak bu çağrıdan yalnızca birkaç gün sonra Gianluca, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç yaşta kaybedilen Gianluca'nın son arzusu ise tarihe miras kaldı.

Onun başlattığı çağrı, denizcilik tarihçilerini, tarih meraklılarını ve gönüllüleri harekete geçirdi. Pietro Micca satın alındı, yıllar süren titiz restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayata döndürüldü ve dünyanın yaşayan denizcilik mirasının en değerli örneklerinden biri olarak korundu.

İtalya'dan Haliç'e uzanan anlamlı yolculuk

Bugün Pietro Micca, yeni yolculuğuna İstanbul'da devam ediyor. Geminin Türkiye'ye gelişi, yalnızca 131 yıllık bir buharlı römorkörün yeni yuvasına kavuşması anlamına gelmiyor; aynı zamanda üç kuşak boyunca ona emek veren Spinelli Ailesi'nin ve Gianluca Spinelli'nin yarım kalan hayalinin yaşamaya devam etmesini simgeliyor. Duygusal bir rastlantıyla, Pietro Micca'nın İtalya'dan ayrıldığı yıl, onu hurdaya gitmekten kurtarmak için ilk adımı atan Gianluca Spinelli'nin 50. yaşına gireceği yıla denk geliyor. Bu yönüyle Pietro Micca'nın Haliç'e uzanan yolculuğu, yalnızca tarihî bir geminin değil, nesilden nesile aktarılan bir denizcilik mirasının da geleceğe taşınmasının sembolü niteliğini taşıyor.

RMK Marine'de gerçekleştirilecek restorasyon sürecinin ardından Pietro Micca, Rahmi M. Koç Müzesi'nin zengin denizcilik koleksiyonunun en özel parçalarından biri olacak.

Rahmi M. Koç Müzeleri Hakkında

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 1994 yılında kapısını İstanbul’da ziyaretçilerine açan Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki dört ayrı müzesi ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurumudur. Toplamda 15 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzeleri’nde karayolu ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncaklar görülebilir.